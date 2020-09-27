حذرت منظمة الصحة العالمية مؤخرا من زيادة كبيرة في الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، متوقعة أن يصل عدد الوفيات المسجلة إلى مليون خلال الأسبوع المقبل، بينما ناهز عدد المصابين بالفيروس في الهند 6 ملايين، في حين بلغت أعداد المتوفين فيها أكثر من 94 ألفا، وفق آخر الأرقام التي نشرها موقع ورلد ميتر.

وفيما يأتي أبرز تطورات وأخبار تفشي الفيروس عبر العالم لليوم الأحد :

أعداد الوفيات في العالم تناهز المليون

قال موقع ورلد ميتر المتخصص برصد إحصاءات تفشي وباء كورونا المستجد في دول العالم، إن أعداد المصابين بلغت 33 مليونا و96 ألفا و436 إصابة. وبحسب الموقع ذاته فقد بلغ عدد الوفيات 999 ألفا و414 وفاة، بينما بلغت أعداد المتعافين 24 مليونا و445 ألفا و436 حالة.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم مسجلة 7 ملايين و287 ألفا و593 إصابة، تليها الهند (5 ملايين و996 ألفا و823)، ثم البرازيل (4 ملايين و718 ألفا و115.

نحو 3900 إصابة جديدة بإندونيسيا

سجلت إندونيسيا 3874 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع الإجمالي إلى 275 ألفا و213 إصابة، طبقا لما ذكره فريق العمل الخاص بمواجهة فيروس كورونا في إندونيسيا.

وبلغت حصيلة الوفيات 10 آلاف و386، حيث توفي 78 شخصا بسبب المرض في الساعات الـ24 الماضية.

طوكيو تسجل 144 إصابة جديدة

أكدت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو تسجيل 144 إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كيه" (NHK) اليوم

. وتراوحت أعمار المصابين بين أقل من 10 سنوات إلى أكثر من 90 عاما. وتجاوزت حصيلة الإصابات 100 لليوم الرابع على التوالي، مما يرفع إجمالي المصابين في العاصمة اليابانية إلى 25 ألفا و257.

وزير إيطالي: تمديد حالة الطوارئ

أمر حتمي أعلن وزير في الحكومة الإيطالية أن تمديد حالة الطوارئ المتعلقة بفيروس كورونا في إيطاليا أمر "حتمي لا مفر منه". وقال وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوتشيا لصحيفة لا ستامبا: "يجب ألا يكون هناك جدال… سنجري مناقشة في البرلمان، لكن يبدو لي أن التمديد أمر حتمي.

لبنان..إصابة النائب جبران باسيل

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس "التيار الوطني الحر" النائب اللبناني جبران باسيل، إصابته بفيروس كورونا.

وجاء في البيان أن الوزير السابق وصهر الرئيس ميشال عون "اكتشف البارحة أنه مصاب بفيروس كورونا، وقد استكمل كل الفحوص اللازمة بعد منتصف ليل أمس، ليتبين أن حجم الإصابة لا يزال منخفضا ومقبولا.

ألمانيا.. دعوات لتوسيع نطاق ارتداء الكمامات

دعا اتحاد المدن والبلديات بألمانيا إلى توسيع نطاق فرض ارتداء الكمامات في البلاد، في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الفترة الأخيرة.

يأتي ذلك بينما تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التشاور بعد غد الثلاثاء مع الولايات الاتحادية، بشأن إجراءات التصدي لتزايد أعداد الإصابة بالفيروس. روسيا تسجل أعلى حصيلة منذ 20 جوان

قال فريق العمل المكلف بمكافحة فيروس كورونا في روسيا إن العدد اليومي للإصابات الجديدة في البلاد ارتفع إلى أعلى مستوياته منذ 20 جوان الماضي، مسجلا 7867 حالة، ليرتفع الإجمالي إلى مليون و154 ألفا و438 إصابة.

وفي موسكو وحدها، رُصدت 2016 إصابة، وهي المرة الأولى التي تتخطى فيها الحالات في العاصمة حاجز الألفين منذ 2 يونيو/حزيران. وسُجلت 99 وفاة جديدة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي حالات الوفاة الرسمي إلى 20 ألفا و324 إصابة.

قطاع غزة يعلن تسجيل وفاتين و66 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في غزة وفاة مواطنتين وتسجيل 66 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في محافظات القطاع.

وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي إنها سجلت تعافي 115 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا، بينما ارتفع إجمالي الإصابات في القطاع منذ مارس الماضي إلى 2791 إصابة.

ولاية فكتوريا الأسترالية تخفف القيود مع تراجع الإصابات

قال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا الأسترالية دانييل أندروز إن الولاية -التي تعد مركز تفشي كوفيد-19 في أستراليا- ستسرّع وتيرة تخفيف قيود التباعد الاجتماعي، مع تباطؤ إصابات المرض لأقل من 20 حالة في اليوم.

وسجّلت فيكتوريا -كبرى ولايات أستراليا من حيث عدد السكان- 16 إصابة بكوفيد-19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتفرض الولاية على سكان عاصمتها ملبورن البالغ عددهم نحو 5 ملايين نسمة، تدابير عزل عام تعتبر من الأشد في العالم، منذ أوائل أغسطس الماضي.

كوريا الجنوبية تسجل 95 إصابة جديدة

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 23 ألفا و611 حالة.

وذكرت الوكالة أن 73 حالة كانت بسبب انتقال العدوى محليا، علاوة على 22 حالة وافدة من الخارج.

الصين تسجل 14 إصابة جديدة

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البر الرئيسي سجل 14 حالة إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى أن كل حالات الإصابة الجديدة لوافدين من الخارج. ويبلغ الآن عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي بالصين 85 ألفا و351 حالة، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.