دعت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان لها، السواق وكل مستعملي الطريق الى ضرورة إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات مع تجنب الإفراط في السرعة بالأخص عند سقوط القطرات الأولى للأمطار لتفادي حوادث المرور.

وأوضح ذات البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني تؤكد على ضرورة "إجراء المراقبة التقنية الدورية للمركبات وحالة أطر عجلاتها والإنارة ومنظومة الفرملة والأجهزة المختلفة وماسحات الزجاج، مع تجنب الإفراط في السرعة بالأخص عند سقوط القطرات الأولى للأمطار".

كما أكدت المديرية على ضرورة التركيز و توخي الحذر عند السير في طرق ومسالك المناطق الجبلية والغابية، التي تقل أو تضعف فيها الرؤية، خاصة في فترات الليل مع ظهور الضباب، ما يستدعي التقليل من السرعة وتشديد احترام إشارات المرور داخل التجمعات السكنية.