تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، أوراق اعتماد عدد من السفراء الجدد لدى الجزائر في حفل تم تنظيمه بمقر رئاسة الجمهورية.

وحسب بيان رئاسة الجمهورية، يتعلق الأمر بكل من سفير جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، شانغ سينغ سونغ، سفيرة جمهورية ألمانيا إليزابيث والبرس، سفير جمهورية النيجر امينو اله مانام مانزو، سفير المجر جيورجي بانتوس.

وحضر حفل استقبال رئيس الجمهورية للسفراء الجدد كل من مدير الديوان برئاسة الجمهورية، نور الدين بغداد، ووزير الخارجية صبري بوقادوم.