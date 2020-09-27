أقدم نهار أمس العشرات من سكان التحمع السكاني اللانتية العليا ببلدية تسدان حدادة ،على غلق مقر الدائرة ،احتجاجا على غياب شبه تام للتنمية بالمشتة.

و حسب بعض المحتجين فإن أهم الانشغالات تتعلق بالماء الشروب، شبكات الصرف الصحي، الغاز الطبيعي و الانارة الريفية، وكلها مشاكل عالقة منذ سنوات، رفعها السكان مرارا و تكرارا للسلطات المحلية، لكنها لم تجد الآذان الصاغية.

ويشتكي مواطنو اللانتية العليا على لسان بعض المحتجين من التهميش والإقصاء وتجاهل البلدية والدائرة لمطالبهم رغم شرعيتها وأهميتها.

وقال أحد المحتجين أن الشتاء على الأبواب ولا أمل في الأفق للتزود بالغاز، كما أن الروائح الكريهة تنتشر في كل مكان بفعل انتشار الحفر التقليدية التي يستعملها المواطنون في غياب شبكة للصرف الصحي.

و يناشد المحتجون والي ميلة التدخل لخصهم بمشاريع للتهيئة تزيل عنهم الغبن و ترفع عنهم التهميش و ذلك في إطار برنامج الرئيس المخصص لمناكق الظل.