كشف وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد حميدو بأن متعاملي القطاع من ذوي الوكالالات السياحية ،سيستفيدون من إعادة جدولة قروضهم إزاء الوكالات البنكية،مع الإعفاء من عقوبات التأخر في الدفع. وأضاف في ختام زيارة تفقدية لبعض مشاريع ومرافق قطاعه بالمدية اليوم بأنه بات فضلا عن ذلك بالإمكان حصول المتعاملين على قروض إضافية تتعلق بتسيير الوكالات السياحية حاثا على التوجه نحو الإستثمار الشباني في إطار القرض المصغر بإنشاء مؤسسات مصغرة أو تعاونيات تحمل مشاريع تصل حدود المليار سنتيم كقرض لكل مساهم.

وأوضح الوزير ردا على سؤال الخبر حول مآل وضعية الوكالة السياحية في ظل تدابير الحجر الوقائي ضد تفشي جائحة كورونا قائلا " إذا طال الأمد أكثر فلابد من التأقلم مع الوضعية و المضي في العمل والنشاط كخيار لا بديل له". و آعتبر الوزير أن افتتاح الموسم السياحي الجديد، فرصة لأن تعوض السياحة الصحراوية بالجنوب ما خسره القطاع من الغلق الذي عرفه موسم الإصطياف بالشمال لكن ذلك حسب الوزير يبقى مرهونا بعودة خدمة النقل الجوي بتخفيضات تم الإتقاق عليها مع القطاع في سعر تذاكر السواح الداخليين المتجهين جنوبا تصل خمسين بالمئة أي مثلا تذكرة السفر التي كانت تسدد بين مطار هواري بومدين ومطار تمنراسا بسعر ثلاثة ملايين سنتيم،يتم تخقيضها إلى مليون و500 مئة ألف سنتيم للمقعد في الطائرة ذهابا وإيابا.

وفي مجال تسهيل الإتصال وبعث نفس جديد في القطاع،أكد الوزير بأن مصالح وزارة السياحة والصناعات التقليدية بصدد وضع منصة رقمية لتحديث الربط والتفاعل بين المتعاملين السياحيين ومختلف المصالح الإقليمية والمركزية لتذليل كافة العراقيل البيروقراطية وتمكين زبائن الوكالات السياحية والمرافق السياحية من آتصال عصري وحديث. ناهيك عن وضع آليات لتشجيع السياحة الجبلية و إسهام القطاع في التنمية الإستدراكية الجارية عبر مناطق الظل.