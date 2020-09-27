أكدت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس اليوم الأحد، تأييد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية، ضد المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغاني هامل وولاة سابقين لولاية تيبازة ومسئولين آخرين بتهم الفساد.

أدانت المحكمة عبد الغاني هامل بـ12 سنة سجنا نافدا، و 3 سنوات حبسا نافذا لكل من نجله شفيق ورئيس الأمن الولائي السابق لتيبازة جاي جاي سليم، فيما سلطت المحكمة للولاة السابقون الثلاث المتابعين في نفس القضية عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا وهم والي تيبازة السابق عبد القادر قاضي وموسى غلاي وقاضي عبد القادر، كما أدين وزير المالية السابق، حاجي بابا عمي بـ 4 سنوات سجنا نافذا.

واتهم هامل وابنه بالاستيلاء على 1400 متر مربع من العقار الفلاحي بمقطع خيرة بتيبازة بغير وجه حق وباستعمال النفوذ والقوة واستعمال رئيس الأمن الولائي لتيبازة لتحقيق أطماعه لدى والي تيبازة.