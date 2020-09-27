عين رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد تبون، العميد مسعودة بولنوار مديرة عامة لمعهد الدراسات العليا في الأمن الوطني.

وصدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي، عينت فيه العميد مسعودة بولنوار مديرا عاما لمعهد الدراسات العليا للأمن الوطني.

للإشارة أن بولنوار رقيت إلى رتبة عميد في جويلية الماضي وهي تنتمي إلى سلك الصحة العسكرية.

فيما تم تعيين العميد عبد العزيز شعلال قائدا لحرس السواحل، و العميد شعلال كان يشغل منصب قائد للواجهة البحرية الغربية.