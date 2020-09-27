دخل نهار اليوم الأحد عدد من الصحفيين المحليين بولاية سكيكدة، في تكوين يدوم 10 أيام بدار البيئة و يندرج هذا في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الاتصال ووزارة البيئة وذلك من اجل اطلاع وتعريف الصحفيين بالبيئة وبصفة شاملة ، التكوين يشرف عليه دكاترة وأساتذة جامعيين مختصين في البيئة ، التكوين مفتوح أمام الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية .

اليوم من الأول من التكوين تمحور حول التربية البيئة من أجل التنمية المستدامة والهدف من هذا التكوين هو من أجل تعزيز قدرات الصحفيين في مجال التربية البيئية من اجل التنمية المستدامة ومواطنة الجمهور، كما يمكن للصحافيين المشاركين من الاستفادة من هذا التكوين من التعرف على كيفية الحفاظ على التنوع البيولوجي ن والتسيير المتكامل للنفايات ، والاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة ، والإنتاج النظيف والاستهلاك المستدام وهي المحاور الكبرى لهذا التكوين الأول من نوعه على مستوى ولاية سكيكدة.

وحسب البعض من الصحفيين فان هذا التكوين يعد هاما جدا من حيث التعرف على واقع وفوائد البيئة ودورها في الحفاظ على محيط نظيف وطريقة تحسيس المواطن في الحفاظ على النظافة المحيط.