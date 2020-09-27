يستعد المدير العام السابق لمولودية وهران سي الطاهر شريف الوزاني للعودة إلى ميادين التدريب بعد تعاقده اليوم الأحد مع الصاعد الجديد إلى الرابطة الأولى لكرة القدم سريع غليزان، حسب ما علم من مقربين من الدولي الجزائري السابق.

و أمضى شريف الوزاني, الذي قاد اتحاد بلعباس للتتويج بكأس الجمهورية سنة 2018، على عقد مدته سنة واحدة، وفق نفس المصدر.

ويخلف التقني الوهراني بالمناسبة يوسف بوزيدي الذي تقلد العارضة الفنية للسريع في بداية مرحلة العودة من الموسم الفارط، لكن إدارة نادي الغرب الجزائري لم تمدد عقده المنتهي في يونيو المنصرم.