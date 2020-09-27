تم، توقيع على 33 اتفاقية إطار بين عدد من المتعاملين السياحيين ومؤسسة بريد الجزائر، وبنك التنمية المحلية، في مبادرة تهدف إلى تعميم استعمال الدفع الإلكتروني، وذلك تزامنا مع إحياء فعاليات اليوم العالمي للسياحة.

ووقع بريد الجزائر 18 اتفاقية اليوم الأحد، بعين تموشنت، مع عدد من ممثلي الوكالات السياحية والأسفار، إضافة إلى 15 اتفاقية أخرى تم التوقيع عليها بين بنك التنمية المحلية وعدد من أصحاب المؤسسات الفندقية، وبعض المتعاملين السياحيين، حيث "تهدف إلى تعميم استعمال الدفع الإلكتروني مقابل الخدمات السياحية المتنوعة"، وفق ما أوضحه المدير الولائي للسياحة والصناعة التقليدية حمودة معمري.

ويطمح القطاع بعين تموشنت، إلى بلوغ تعميم استعمال الدفع الإلكتروني لدى جميع المتعاملين السياحيين، من وكالات السياحة والأسفار والمؤسسات الفندقية، قبل نهاية السنة الجارية، حسبما أكده ذات المسؤول.

من جهتها أكدت المديرة المركزية لتطوير الدفع الإلكتروني ببنك التنمية المحلية، نوال طالب، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يندرج ضمن مساعي البنك الرامية إلى توسيع دائرة الدفع الإلكتروني، كونها عمليات أمنة وتتميز بضمان ليونة في المعاملات من الجانب الاقتصادي.

و ذكرت ذات المسؤولة أنه بالموازاة مع هذه العملية (توقيع اتفاقية الإطار) هذه، قام بنك التنمية المحلية بتوزيع 100 جهاز للدفع الإلكتروني لفائدة عدد من التجار و المتعاملين الاقتصاديين بولاية عين تموشنت.

وثمن والي عين تموشنت أمحمد مومن عملية تعميم وسائل الدفع الإلكتروني، التي اعتبرها "مهمة في تطوير المعاملات الاقتصادية"، مبرزا في ذات السياق المؤهلات السياحية التي تتوفر عليها الولاية، من خلال شريط ساحلي يمتد على طول 80 كيلومتر ومواقع أثرية وغيرها، والتي تشكل دعامة أساسية لترقية الاستثمار السياحي محليا.