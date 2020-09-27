البويرة: 9 حوادث تخلف 5 مصابين

مجتمع
27 سبتمبر 2020 () - البويرة: سمير قميري
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تدخلت اليوم مصالح الحماية المدنية بالبويرة في 9 حوادث مرور سجلت في ظرف 3 ساعات بين منتصف نهار اليوم  إلى غاية الثالثة مساءا خلفت 5 مصابين وخسائر مالية معتبرة.

وحسب الملازم الاول عبدات يوسف  المكلف بالاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة "تدخلت وحداتنا الميدانية في 9 حوادث مرور سجلت أغلبها عبر الطريق السيار شرق غرب بعدد 8 حوادث منها 4 حوادث في النسيس بلدية عين الترك و 2 حادث بمرقب بلدية عين الترك خلفت هذه الحوادث 5 مصابين قدمت لهم الاسعافات الاولية و حولوا نحو المستشفيات القريبة  اما بالنسبة للخسائر المادية خلفت هذه  الحوادث 11 سيارة و 7   شاحنات.

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