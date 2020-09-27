تدخلت اليوم مصالح الحماية المدنية بالبويرة في 9 حوادث مرور سجلت في ظرف 3 ساعات بين منتصف نهار اليوم إلى غاية الثالثة مساءا خلفت 5 مصابين وخسائر مالية معتبرة.

وحسب الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالاعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة "تدخلت وحداتنا الميدانية في 9 حوادث مرور سجلت أغلبها عبر الطريق السيار شرق غرب بعدد 8 حوادث منها 4 حوادث في النسيس بلدية عين الترك و 2 حادث بمرقب بلدية عين الترك خلفت هذه الحوادث 5 مصابين قدمت لهم الاسعافات الاولية و حولوا نحو المستشفيات القريبة اما بالنسبة للخسائر المادية خلفت هذه الحوادث 11 سيارة و 7 شاحنات.