أشرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، اليوم الأحد بالجزائر العاصمة، على اعطاء إشارة انطلاق “منصة الباحث الجزائري” الرقمية (research.dz) التي تسمح بجرد واحصاء كل المعلومات المتعلقة بالبحث العلمي.



وأوضح الوزير، في كلمة له بالمناسبة ، أن هذه المنصة تعد بمثابة “هيكل معلوماتي يهدف إلى جرد واحصاء ومركزة كل المعلومات المتعلقة بالباحث والبحث العلمي في الجزائر”.



وفي هذا السياق، أكد الوزير أن “جمع كل هذه المعلومات والمعطيات لإثراء هذه الأرضية لا يمكنه أن يتم إلا من خلال تظافر جهود وتعاون الجهات الفعالة في القطاع”.



واعتبر أن “بناء الجزائر الجديدة يتطلب من قطاع التعليم العالي والبحث العلمي مسايرة تطلعات المجتمع عامة والمنظومة الجامعية بصفة خاصة بمراعاة مستلزمات النوعية والجودة”.