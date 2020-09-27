أقصي نادي السد القطري، الذي يضم في صفوفه المهاجم الدولي الجزائري بغداد بونجاح، من الدور ثمن النهائي لمنافسة رابطة أبطال آسيا لكرة القدم، بعد خسارته أمام بيرسيبوليس الإيراني (0-1، الشوط الأول 0-0)، اليوم الأحد بالعاصمة طهران.

وسجل الهدف الوحيد في هذا اللقاء اللاعب أليكسير في الدقيقة (88).

من جهته، عجز المهاجم الجزائري، بغداد بونجاح، في هز شباك منافسه، كما تلقى إنذارا في اللحظات الاخيرة من المباراة.

وكان ابن "الباهية" وهران قد أنقذ ناديه من الخسارة أمام النصر السعودي بعد تسجيله هدف التعادل (1-1) في اللقاء الذي جرى الاثنين الماضي ضمن الجولة الخامسة وما قبل الأخيرة من المجموعة الرابعة لرابطة أبطال آسيا 2020.

و بهذا ينهي بونجاح المغامرة "الآسياوية" برصيد أربعة أهداف.