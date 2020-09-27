تمكن أفراد الشرطة للأمن الحضري الرابع بأمن ولاية بشـار، من توقيف مشتبه بهما عن قضيتي الضرب والجرح العمديان بواسطة سلاح أبيض مع سبق الإصرار والترصد.



وحسب بيان خلية الإتصال والعلاقات العامة بأمن ولاية بشار فإن وقائع القضية تعود لإستقبال مصلحة الأمن الحضري الرابع، لضحيتي الضرب والجرح العمديان بواسطة أسلحة بيضاء من طرف شخصين مجهولين، على الفور باشرت فرقة الشرطة القضائية لذات المصلحة تحرياتها في قضيتي الحال، أين تبين أن مقترفي هذا الفعل الإجرامي، هما مشتبه بهما مسبوقان قضائيا، وسبق وأن أوقفا في قضية أخرى عولجت على مستوى ذات المصلحة، وهو الأمر الذي أكده الضحيتان من خلال تعرفهما على المشتبه بهما الموقوفين بأنهما مرتكبا الضرب والجرح العمدي في حقيهما بواسطة سلاحين أبيضين (سكين وجسم صلب)، لغرض محاولة سرقة أغراضهما الشخصية.



وأضافت ذات البيان أنه بعد استيفاء إجراءات التحري في القضيتين، تم تقديم المشتبه بهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بشـار، الذي أحالهما لإجراء المثول الفوري، ليصدر في حق كل منهما أمر إيداع بالمؤسسة العقابية.