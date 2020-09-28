أكد محمد شرفي رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، أن عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية عرفت دينامية مواطنية عالية، معلنا أن الـ 07 أكتوبر المقبل سيكون تاريخ الانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية.

وقال شرفي لدى حلوله ضيفا على برنامج ضيف الصباح للقناة الأولى، إنه يسجل بارتياح وسرور أن المواطنين برهنوا على أكثر حيوية وأكثر التزام خلال عملية المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية التي انتهت أمس الأحد"، مشيرا إلى أنه خلال رئاسيات 12 ديسمبر 2019، تم تنظيم فترتين للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية ، في حين شهدت العملية الأخيرة التي امتدت على على مدار 8 أيام ، معدل 15603 مسجل يوميا، ما يعادل ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة في معدل الديناميكية المواطنية وكذلك في جدول المشطوبين، حسب رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وأعلن محمد شرفي أن انطلاق الحملة الانتخابية لاستفتاء الفاتح نوفمبر المقبل، سيكون في الـ 7 أكتوبر الداخل، كاشفا عن اجتماع للأمانات العامة للحكومة بمعية المستشارين القانونيين لمناقشة الجوانب التنظيمية للحملة الانتخابية.