تبادلت قوات أرمينيا وأذربيجان إطلاق النار بكثافة لليوم الثاني صباح اليوم الإثنين وتبادل الجانبان الاتهامات باستخدام المدفعية الثقيلة.

ويعتبر القتال، الذي نشب بين الطرفين بسبب إقليم ناغورنو كراباخ الذي يقع في أذربيجان لكن يديره الأرمن، الأعنف منذ عام 2016.

وأعلن الإقليم الانفصالي مقتل 15 جنديا من قواته. وقال إنه استعاد السيطرة على بعض الأراضي التي كان قد خسرها أمس الأحد وإن أذربيجان تستخدم المدفعية الثقيلة في القصف.

وأكدت وزارة الدفاع في أرمينيا، اليوم، إن القتال مع القوات الأذرية استمر طوال الليل واستؤنف في الصباح.

وقتل 32 جنديا أرمينيا جراء المواجهات المستمرة مع أذربيجان، بينما ذكرت وزارة الدفاع في أذربيجان أن قوات أرمينية أطلقت النار على بلدة ترتر الأذرية، وقال وزير خارجية أذربيجان اليوم الإثنين إن ستة مدنيين قُتلوا وأصيب 19 منذ اندلاع اشتباكات مع القوات الأرمينية، حسبما ذكرت "رويترز".

واتهم المسؤول الأرميني أذربيجان بـ"إعلان الحرب" على شعبه مع تجدد المواجهات العنيفة بين البلدين اللدودين في منطقة ناغورنو كاراباخ الحدودية.

وكانت أذربيجان قد أعلنت، أمس الأحد، أن قواتها دخلت 6 قرى خاضعة لسيطرة الأرمن، خلال المواجهات العنيفة التي اندلعت عند خط التماس بين الطرفين في ناغورنو كاراباخ.

وأفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأذرية لفرانس برس: "حررنا 6 قرى، 5 في منطقة فيزولي وواحدة في جبرايل".

وردّت وزارة الدفاع في إقليم ناغورنو كاراباخ بأنها دمرت 4 مروحيات أذرية، و15 طائرة مسيرة، إضافة لـ 10 دبابات.

واندلع قتال بين أرمينيا وأذربيجان، الأحد، حول منطقة ناغورنو كاراباخ الانفصالية وقالت وزارة الدفاع الأرمينية إنها أسقطت طائرتي هليكوبتر تابعتين لأذربيجان.

ويثير إقليم ناغورنو كاراباخ الذي أعلن استقلاله في 1991 خلافا بين أذربيجان وأرمينيا منذ وقت طويل، علما أن المنطقة تقطنها أغلبية أرمنية.