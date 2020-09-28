أوقفت مصالح الضبطية القضائية للمديرية العامة للأمن الداخلي، يوم 16 سبتمبر 2020، المسمى "عنصل زهير" المدعو "كريم سيفو"، الذي يدّعي رئاسته لما يسمى "مجلس الشباب الجزائري"، حسبما أورده، اليوم الإثنين، بيان وزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات البيان، أن عملية التوقيف جاءت بعد عملية تحقيق ومتابعة معمقة أفضت إلى أن المتهم متورط في انتحال شخصية إطار في مصالح رئاسة الجمهورية والاحتيال والنصب على إطارات سامية والابتزاز وتلقي رشاوى وكذا قيامه بنشر منشورات تحريضية على شبكات التواصل الاجتماعي. كما يدعي قرابته العائلية من مسؤولين سامين في الدولة، مدنيين وعسكريين.

وأضاف المصدر ذاته، أن المعني تم تقديمه، يوم 20 سبتمبر 2020، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة، أين أمر قاضي التحقيق بوضعه رهن الحبس المؤقت على مستوى المؤسسة العقابية بالحراش، بتهم تتعلق بالتدخل دون صفة في وظائف عمومية مدنية أو عسكرية وانتحال وظيفة والاحتيال.

وجدير بالذكر، أن هذا المحتال كان قد صدر في حقه (17) حكما ما بين سنتي 2002 و2012 من قبل محاكم خنشلة وأم البواقي، في قضايا انتحال وظيفة واستعمال النفوذ وكذا التزوير واستعمال المزور.