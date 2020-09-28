تجمع نهار اليوم الإثنين، العشرات من سكان ثلاث مشاتي بتاجنانت، مشاتي مسيخ، الجاهلي و بوسلام، أمام مقر ولاية ميلة، للمطالبة بتجسيد مشروع الربط بالغاز الطبيعي.

المشروع الذي انتظره سكان المشاتي طيلة سنوات، كان من المفترض أن يجسد قبل نهاية السنة الجارية، بحسب الوعود التي تلقاها المواطنون من قبل المسؤولين المحليين.

المحتجون كانوا في حالة تذمر وغضب بسبب تأخر المشروع الذي خصص له غلاف مالي قدر بأكثر من 21 مليون دينار، ويتساءل المواطنون عن الأسباب التي جعلت المشروع يتأخر، رغم أن القناة الناقلة للغاز تمر بمحاذاة المشاتي و تضاريس جد سهلة.

يناشد سكان مشاتي المسيخ المقظر عددهم 1500 نسمة موزعين على 350 عائلة والي ميلة التدخل لإنصافهم ورفع الغبن عنهم بالتعجيل بانطلاق الأشغال، لاسيما و أن الشتاء على الأبواب.