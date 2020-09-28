أعلنت مصالح ولاية الجزائر،اليوم الإثنين، أن أحياء بلديتي براقي وسيدي موسى ستشهد انقطاعا في التزود بالمياه الشروب يوم الثلاثاء.

وحسب ييان ذات المصالح ، فإن انقطاع المياه سيخص أحياء 2400 مسكن،500 مسكن، 568 مسكن و200 مسكن بحوش الميهوب. وكذا حي بن طلحة، حي المرجة، حي طويلب، حي 13 هكتارا، حي 2004 مسكن ببلدية براقي. بالإضافة إلى حي ميدان سي بلعيد ومنطقتي زواوي وهواورة ببليدة سيدي موسى.

وأشار البيان، إلى أن عملية وقف التزويد بالماء الشروب ستكون غدا الثلاثاء من الساعة 08:30 صباحا إلى غاية الساعة 16:00 مساء، للقيام بأشغال في شبكة الكهرباء على مستوى بلدية براقي الأمر الذي يتطلب وقف محطة الضخ، على أن تعود تدريجيا عند نهاية الأشغال.