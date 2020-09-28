سجل الإنتاج الصناعي العمومي تراجعا بنسبة 14.1 بالمائة خلال الثلاثي الثاني لسنة 2020 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019 ، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الإثنين نقلا عن الديوان الوطني للإحصائيات.

وخلال السداسي الأول من السنة الجارية ومقارنة بنفس الفترة من سنة 2019، استقر معدل التغير للإنتاج الصناعي للقطاع العمومي في حدود -10،4% حسب ذات المصدر. وقد شهد الإنتاج الصناعي لذات القطاع تراجعا على مستوى جميع النشاطات بتسجيل انخفاض هام في بعض هذه القطاعات خلال الفترة الممتدة من أفريل إلى جوان 2020 نتيجة انتشار وباء كوفيد-19.

ومن جهته، سجل قطاع الطاقة انخفاضا بنسبة 6.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية حسب الديوان الوطني للإحصائيات. وقد تراجعت المحروقات بـ 8.5 بالمائة نتيجة انخفاض الإنتاج في فرع "البترول الخام و الغاز الطبيعي" بـ 10 بالمائة و تراجع أيضا في "تمييع الغاز الطبيعي" بـ 4.3 بالمائة .

وسجل فرع المناجم والمحاجر انخفاضا في الإنتاج بنسبة 3.6 بالمائة و لوحظ هذا التوجه أساسا على مستوى فروع "استخراج حجر الصلصال و الرمل"و في المقابل سجل استخراج المعادن غير الخالصة و المواد المعدنية ارتفاعا معتبرا فاق 10.2 بالمائة.

كما انخفض أيضا مستوى الإنتاج بالنسبة لصناعات الحديد والصلب والتعدين والميكانيك و الكهرباء والإلكترونيك بنسبة 54.9 % حيث شهدت عدة نشاطات تراجعا في الإنتاج لاسيما صناعة المواد الوسيطة الخاصة بالحديد والميكانيك والكهرباء و التجهيزات الميكانيكية و الحديدية و تحويل السبك و الحديد.

ومن جهتها، سجلت مواد البناء تغيرا قدر بـ -7.24 بالمائة، إذ سجلت كافة النشاطات التابعة لهذا القطاع تراجعا لاسيما الروابط المائية وصناعة مواد البناء والمنتوجات الحمراء.

كما سجلت الصناعات الكيميائية تراجعا قدر بـ 14.3 بالمائة، مما يؤكد المنحى التنازلي الذي سجل منذ الثلاثي الثالث لسنة 2019، حسب الديوان.

وشهدت معظم نشاطات هذا القطاع تراجعا لاسيما صناعة المنتوجات الكيميائية الأخرى وصناعة المنتجات الوسيطة البلاستيكية.

أما صناعة الراتنج الاصطناعي ومادة البلاستيك فقد سجلت ارتفاعا. وشهدت الصناعات الغذائية استقرارا نسبيا لإنتاجها خلال الثلاثي الثاني، مسجلة فارقا قدره -0.3 بالمائة. ولا يزال نشاط البذور يحقق نتائج بحيث سجل ارتفاعا قدر بـ 5.6 بالمائة، حسب معطيات الديوان الوطني للإحصائيات.

كما سجل الإنتاج الصناعي للنسيج تغيرا سلبيا قدر بـ -26.6 بالمائة في حين تراجعت صناعات الخشب و الورق بنسبة 37 بالمائة بسبب التراجع المسجل في نشاطات تابعة للقطاع لاسيما صناعة الأثاث والنجارة العامة.

أما عن إنتاج صناعات الجلود والأحذية، فقد تراجعت بـ 57.7 بالمائة، مسجلة تراجعا للثلاثي الثاني على التوالي. يسجل هذا المنحى سواء بالنسبة للمواد الوسيطة (-60.6 بالمائة) أو بالنسبة لمواد الاستهلاك (-4.42 بالمائة ).

وفي 2019، سجل الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي ارتفاعا قدر بـ 2.7 بالمائة.