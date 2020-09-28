كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين في بيان، عن أنه سيتم تنظيم امتحانات خاصة بالطلبة المقيمين بالجنوب الذين تعذر عليهم، و لسبب قاهر، الحضور لإجرائها بالمؤسسات المسجلين بها.

وطمأنت الوزارة كافة الطلبة الجامعيين الذين تعذر عليهم الحضور لإجراء الامتحانات بمؤسساتهم التعليمية المسجلين بها، لسبب قاهر، بأنه سيتم تنظيم امتحانات خاصة بهم على مستوى مدن الإقامة بالجنوب. كما أوضحت أنه "سيتم إعلام المعنيين لاحقا برزنامة الامتحانات وكذا أماكن إجرائها، وذلك بالتنسيق مع مديري المؤسسات الجامعية بالجنوب.