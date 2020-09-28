توفي ستة أشخاص وأصيب 161 آخرون بجروح مختلفة متفاوتة الخطورة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حسب ما أورده اليوم الإثنين بيان للحماية المدنية .

وتم تسجيل أثقل حصيلة على مستوى ولاية الجلفة بوفاة 03 أشخاص على إثر اصطدام بين سيارة من الوزن الخفيف وشاحنة على الطريق الوطني رقم 1 في دائرة عين وسارة. كما قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد 5 حرائق حضرية ومختلفة بالعاصمة، بومرداس، جيجل، عنابة وسيدي بلعباس دون تسجيل خسائر بشرية.

وفيما يخص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا كوفيد-19 قامت وحدات الحماية خلال نفس الفترة عبر كافة التراب الوطني 33 عملية تحسيسية عبر 05 ولايات (17 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم وتذكرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت وحدات الحماية بـ 55 عملية تعقيم عبر 10 ولايات (26 بلدية) من منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع أين خصصت المديرية العامة للحماية المدنية لهذين العمليتين 171 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، 49 سيارة إسعاف و9 شاحنات بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية موقع للإقامة موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلاؤهم بولاية الجزائر.