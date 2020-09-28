تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لعائلة جزائرية تطالب سلطات بلادها بالتدخل لاسترجاع جثة ابنها المتوفي في بريطانيا خوفا من حرقها. ووفق المعلومات التي تداولتها صفحات الجالية الجزائرية في بريطانيا فإن الشاب البالغ من 36 سنة توفي في حادث مرور، وقررت زوجته ذات الأصول الهندية حرق جثته وفق تقاليدها.

وذكرت العائلة في الفيديو أن زوجة المتوفى رفضت تسليم جثة الشاب إلى أهله في الجزائر الذين يريدون دفنه وفق التعاليم الإسلامية. وتظهر والدة "لمين أوعبري" وهي تجلس قرب زوجها وهما يحملان ورقة مكتوب عليها بالإنجليزية " من فضلك "كاياتي جوشي"- وهو اسم زوجة المتوفى- ساعديني على رؤية جثة ابني المتوفي. ساعديني لكي أدفنه في الجزائر. أنت الوحيدة من يمكنه مساعدتي".

وتذكر الوالدة المتألمة والدموع لا تفارقها بأنها لم تر ابنها منذ 15 سنة، وأملها إلقاء النظرة الأخيرة عليه ودفنه قرب جدته التي كانت ترعاه وفق ما أوصى به. وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي حملة لجمع التبرعات بهدف الوصول إلى مبلغ يمكنهم من توكيل محام يرافع ضد حرق جثة المتوفى وتغطية تكاليف نقل جثمانه على متن طائرة خاصة في ظل الإغلاق العام الذي تعرفه الجزائر جراء جائحة كورونا وتوقف أغلب الرحلات الجوية.

ووصل حجم التبرعات خلال 24 ساعة إلى أزيد من 31 ألف جنيه استرليني (35 ألف أورو) عبر موقع "غو فوند مي".