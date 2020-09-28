ترأس صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة بالنيابة، اليوم الإثنين ، اجتماعاً لمكتب المجلس، موسعاً لرؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني، خُصّص لتدارس الجدول الزمني لأشغال مجلس الأمة في الفترة ما بين 29 سبتمبر والفاتح أكتوبر 2020.. المخصصة لدراسة والموافقة على خمسة (5) نصوص قانونية تتعلق بقطاعات العدل، الصحة والتجارة.

كما درس مكتب مجلس الأمة طلب وزير العدل، حافظ الأختام، المتضمن تفعيل إجراءات "رفع الحصانة البرلمانية" عن عضو بمجلس الأمة.

وبهذا الخصوص، فقد أحال مكتب المجلس، طلب وزير العدل، حافظ الأختام، على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي لإعداد تقرير في الموضوع.