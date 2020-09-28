استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الاثنين، بقصر قرطاج وزير الخارجية صبري بوقادوم.

ومثّل اللّقاء مناسبة أكّد خلالها الرئيس قيس على الطابع الاستثنائي للعلاقات التونسية الجزائرية وشدّد على أهمية تطوير التعاون في كافة المجالات من خلال استنباط طرق عمل جديدة تمكّن من تحقيق نقلة نوعية في مسيرة التعاون الثنائي بما يستجيب لتطلعات وآمال الشعبين الشقيقين، داعيا إلى تذليل العقبات التي تقف حائلا دون الارتقاء بهذه العلاقات إلى المستوى المنشود.

وذكّر قيس سعيد بالزيارة الناجحة التي أدّاها إلى الجزائر في شهر فيفري الماضي تجسيدا لحرصه على أن تكون الجزائر أولى محطاته الخارجية، مجدّدا ترحيبه الكبير باستقبال الرئيس عبد المجيد تبون في تونس في الفترة القريبة القادمة بما يُضفي مزيدا من الزخم على العلاقات الثنائية ويُعزّز الانسجام القائم في مواقف البلدين حيال عديد القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها الأزمة الليبية وتطورات القضية الفلسطينية.

من جانبه، أكّد وزير الخارجية على العلاقات الخاصة التي تجمع الجزائر بتونس وشدّد على حرص القيادة الجزائرية على إخراج هذه العلاقات عن النمط الكلاسيكي ومقاربتها وفق نظرة جديدة تعكس تميز هذه العلاقات ومتانتها من خلال العمل على مزيد تعزيز أطر التعاون وتنسيق المواقف بخصوص المسائل ذات الاهتمام المشترك.