خصصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي طائراتي شحن عسكرية لنقل مساعدات إنسانية لفائدة الشعب النيجري، اليوم الاثنين، انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك (الناحية العسكرية الأولى) على أن تتبع هذه العملية بشحنة ثانية يوم غد الثلاثاء، وهذا على إثر الفيضانات الأخيرة التي مست العديد من المناطق في هذا البلد وخلفت خسائر بشرية ومادية، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار تعزيز الروابط الإنسانية والتضامنية بين الجزائر والنيجر، وعلى إثر الفيضانات الأخيرة التي مست العديد من المناطق في دولة النيجر والتي خلفت خسائر بشرية ومادية، خصصت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي طائراتي شحن عسكرية لنقل مساعدات إنسانية لفائدة الشعب النيجري اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2020 انطلاقا من القاعدة الجوية ببوفاريك بالناحية العسكرية الأولى، على أن تتبع هذه العملية بشحنة ثانية يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020".

واشار البيان الى أن "هذه المساعدات تتمثل في 500 خيمة، وتندرج في إطار تقوية أواصر الأخوة والصداقة مع دول الجوار وتؤكد مرة أخرى عزم الجيش الوطني الشعبي على عدم ادخار أي جهد للمشاركة في مثل هذه المبادرات الإنسانية من خلال تسخير كافة الموارد البشرية والوسائل المادية المناسبة".