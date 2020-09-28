كشفت لجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا في الجزائر، اليوم الاثنين، عن آخر المستجدات انتشار الوباء، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، حيث تم تسجيل 146 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 51213 حالة.

وأكد الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار، أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة، ليرتفع إجمالي ضحايا الفيروس إلى 1719.

في الوقت الذي تماثل فيه 102 مريض للشفاء، سجل إجمالي حالات الشفاء 35962 حالة.

وأشار المصدر إلى أن 25 مريضا يتواجدون حاليا في العناية المركزة.

وأضاف فورار أن 24 ولاية سجلت أقل من 9 حالات و5 ولايات سجلت 10 حالات فما فوق خلال ال24 ساعة الماضية، في حين أن 19 ولاية لم تسجل أي حالة.

هذه هي الولايات التي سجلت أعلى نسبة إصابات كورونا في البلاد:

- الجزائر العاصمة: 29

- تيزي وزو: 11

- البليدة: 10

- وهران: 10

- جيجل: 10

- عنابة: 09

- تبسة: 09

- بجاية: 08