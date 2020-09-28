ترأس رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين، جلسة عمل تم خلالها استعراض التحضيرات الخاصة بمشاركة الجزائر في الألعاب الأولمبية الدولية المزمع تنظيمها في اليابان شهر جويلية القادم .

وكذلك الاستعدادات الجارية لاحتضان ألعاب البحر الأبيض المتوسط سنة 2022 بمدينة وهران ، إلى جانب بحث عدة مسائل ذات الصلة بالوضعية العامة للرياضة النخبوية والأولمبية ،حسب بيان لرئاسة الجمهورية .

وأضاف البيان أن الجلسة حضرها الوزير الأول وكل من وزير الشباب والرياضة وكاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة برياضة النخبة ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية .