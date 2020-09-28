أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم الإثنين، بالانطلاق الفوري في تنظيم الرياضة المدرسية بكل أطوارها والجامعية واستئناف تنظيم البطولات في كل المستويات، حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

جاء هذا خلال ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الإثنين، جلسة عمل حضرها الوزير الأول، بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة وكاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة برياضة النخبة ورئيس اللجنة الأولمبية الجزائرية، خصصت لدراسة الوضعية العامة لقطاع الرياضة.