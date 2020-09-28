تعاقد فريق شباب قسنطينة اليوم الاثنين مع المدافع محمد عبد العالي قمرود، لموسمين, قادما من جمعية عين مليلة، حسب ما أفاد به النادي المنتمي الى الرابطة الاولى لكرة القدم.



و أمضى اللاعب صاحب الـ26 عاما على عقده بعدما تسلم، أمس الأحد، ورقة تسريحه من قبل الغرفة الوطنية لتسوية النزاعات، التي قدم لها شكوى ضد إدارة جمعية عين مليلة.

ويأتي استقدام قمرود عقب انتقال المدافع الدولي حسين بن عيادة, المنتهي عقده مع "السياسي", الى صفوف النادي الافريقي (الرابطة الاولى التونسية).



ويعد هذا اللاعب هو تاسع مستقدم خلال مرحلة الانتقالات الصيفية لصفوف "السنافر" بعد كل من المدافعين شمس الدين دراجي (نجم مقرة), إيدير مقدم و أحمد معمري (وداد بوفاريك), لاعبي وسط الميدان محمد أمين بغداوي (جمعية وهران) و ابراهيم ديب (جمعية عين مليلة) وكذا المهاجمين فايق عمران (شباب باتنة), إلياس يعيش (اتحاد الجزائر) و أيمن إسعد لقجع (نجم مقرة).



وعلى غرار بن عيادة, غادر التشكيلة القسنطينية المهاجم اسماعيل بلقاسمي, المتوجه الى اتحاد الجزائر, إضافة الى فسخ عقود الوسط الهجومي أبو سفيان بالغ والمهاجم يوسف شيبان والمدافع إسلام هريدة.



يشار أن نادي عاصمة الشرق الجزائري عرف عودة المدرب عبد القادر عمراني الذي وقع لعامين, وهو الذي سبق له الإشراف على العارضة الفنية "للسنافر" قبل سنتين

وتوج معهم بلقب البطولة الوطنية 2017-2018.