تمكنت عناصر الشرطة بأمن ولاية غليزان من حجز مليون و 425.500 وحدة من المفرقعات، حسبما علم اليوم الاثنين لدى خلية الاتصال و العلاقات العامة بذات السلك الأمني.



وأوضح ذات المصدر بأن هذه العملية تمت إطار محاربة ظاهرة الاتجار بالمفرقعات و المواد المتفجرة بعد أن وردت معلومات إلى ذات المصالح الأمنية تفيد بوجود شخصين يقومان بالمتاجرة في الألعاب النارية والمفرقعات بإحدى المحلات التجارية.



و بعد تكثيف الأبحاث و استغلال المعلومات تم تحديد المشتبه فيهما و بعد تفتيش محليهما التجاريين و مسكنيهما تم حجز مليون و أربع مائة و خمسة وعشرون ألف و خمسمائة (1.425.500) وحدة من المفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام كانت معروضة للبيع ي وفق للمصدر ذاته الذي أشار إلى إنجاز ملف قضائي في القضية وتقديم المتورطين لدى الجهات القضائية.



