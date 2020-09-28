حددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الإثنين، الجهات التي ستشارك في تنشيط الحملة الانتخابية للاستفتاء الشعبي حول تعديل الدستور والمقرر إجراؤه في الفاتح من نوفمبر القادم.

وحسب ما جاء في بيان السلطة الوطنية للانتخابات، فقد حددت ضوابط الحملة الانتخابية للاستفتاء الشعبي والتي ستنطلق يوم 07 أكتوبر بداية من الساعة 08:00 صباحا وتنتهي مع منتصف ليل 28 أكتوبر.



أما الجهات التي ستتولى القيام بالحملة الانتخابية فهي كالتالي:



1- الطاقم الحكومي الذي يتعين عليه إرسال برنامج الحملة الانتخابية إلى رئيس سلطة الانتخابات.



2- الأحزاب السياسية التي تحوز على كتلة برلمانية على مستوى إحدى غرفتي البرلمان، أو 10 مقاعد ما بين الغرفتين أو مقاعد في المجالس الشعبية المحلية على مستوى 25 ولاية على الأقل



3- الجمعيات الوطنية التي لها تمثيل فعلي على مستوى 25 ولاية على الأقل.



4- الشخصيات السياسية.



ويجب على الأحزاب والجمعيات الراغبة في القيام بالحملة، أن تقدم طلب إلى سلطة الانتخابات مرفق بالوثائق المدّعمة له مع ملخص عن التدخلات.



وذلك قبل 5 أيام على الأقل على انطلاق الحملة الانتخابية.