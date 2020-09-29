أعلنت شركة سوناطراك، اليوم الثلاثاء، في بيان لها، عن جاهزيتها لمرافقة جميع المهتمين بهدف تطويروتعزيز المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز .

كما دعت الشركة جميع الشركاء والمتعاقدين والموردين للسلع والخدمات والمستثمرين المهتمين بتنمية أداة الإنتاج الوطنية وتطوير المحتوى المحلي في قطاع النفط الغاز للتقرب إلى مديرية تطوير المحتوى. ووضعت سوناطراك تحت تصرفهم، نقطة اتصال واحدة عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي : [email protected]