أصيب صباح اليوم، خمسة أشخاص ثلاثة منهم في حالة خطيرة، في حادث مرور وقع بالطريق الوطني رقم 8 في جزئه الرابط بين دائرة سور الغزلان بولاية البويرة ودائرة بوسعادة بولاية المسيلة. الحادث نجم عن اصطدام ثلاث سيارات سياحية، وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية، فإن الوحدة الثانوية لسور الغزلان و وحدة القطاع ديرة تدخلت على الساعة 09 سا 17 د من صباح اليوم من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 8 وقع بالمكان المسمى السويدانية الحادث يتمثل في اصطدام بين 3 سيارات خلف 5 مصابين منهم 3 في حالة حرجة قدمت لهم الإسعافات الأولية ونقلوا من طرف الحماية المدنية إلى مستشفى سور الغزلان.