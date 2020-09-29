تدخلت، صباح اليوم الثلاثاء، مصالح الحماية المدنية ممثلة في الوحدة الثانوية لبلدية حيزر بشمال مقر ولاية البويرة، لنقل جثة شاب يبلغ من العمر 25 سنة وهو طالب جامعي، انتحر شنقا وعثر على جثته معلقة بحبل داخل مرآب المنزل وتم إنزالها من طرف أفراد العائلة.

وحسب الملازم الأول عبدات يوسف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية البويرة، "تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية لحيزر على الساعة 09 سا 24 د من أجل نقل جثة ضحية يبلغ من العمر 25 سنة وجد معلق بحبل داخل مرآب تم إنزاله من طرف العائلة، الضحية طالب جامعي .

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.