نصب الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، توفيق حكار، لجنة مراقبة مخصصة للمسائل المتعلقة بالامتثال الصناعي والتنظيمي على مستوى الشركة.

وأفاد اليوم الثلاثاء بيان للمجمع البترولي العمومي أنه "في إطار التكفل ومواجهة ظاهرة التعدي على محيط الحماية لمنشآت وهياكل المحروقات التابعة لسوناطراك، قام الرئيس المدير العام للمؤسسة، أمس الإثنين 28 سبتمبر، بتنصيب لجنة مراقبة مخصصة للمسائل المتعلقة بالامتثال التنظيمي" . وتتمثل مهمة اللجنة في الإشراف على تنفيذ خطط العمل التي تهدف إلى الحد من المخاطر على السكان وحماية مرافق الشركة من المخاطر الناجمة عن تعديات على محيط الحماية.

وأضاف ذات المصدر أن هذا الإجراء يدخل في إطار تعزيز التدابير لحماية ومراقبة المخاطر الرئيسية المرتبطة بالأنشطة الصناعية.