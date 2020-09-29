نظم، صباح اليوم الثلاثاء، العشرات من خريجي المدارس العليا للأساتذة بولاية البويرة وقفة احتجاجية أمام مقر مديرية التربية، لرفع انشغالاتهم المتعلقة بفتح المناصب.

وحسب بيان وزع خلال الوقفة الاحتجاجية تحصلت "الخبر" على نسخة منه، فإن أسباب الوقفة الاحتجاجية تعود إلى عدم استدعائهم لاختيار المناصب المقترحة لانطلاق موسم 2020/2021.

وطالب المحتجون المديرية الوصية بالكشف عن المناصب الشاغرة في كل التخصصات وكل الأطوار.

إضافة إلى احترام العقد المبرم بين كل من المتخرج ووزارة التربية والذي يقتضي بإلزام تعيين الأستاذ المتخرج.

وناشد الأساتذة السلطات الولائية التدخل بعد أن سدت أبواب الاستقبال أمامهم.