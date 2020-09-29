أقدمت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الحادي عشر بعنابة على تحويل 27 شخصا من الجنسين على العدالة عن قضية إقامة حفل دون ترخيص في منزل بالسهل الغربي ، وتم في هذه العملية حجز كمية من المخدرات من نوع القنب الهندي و أقراص مهلوسة .

وأفاد رئيس فرع الشرطة القضائية بالأمن الحضري الحادي عشر، صبيحة اليوم، في لقاء صحفي " أنه خلافا لما روج له عبر مواقع التواصل بوجود حفل زواج مثليين، وبناء على معلومات تفيد بوجود شخص يقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية في أوساط الشباب، تم حجز 187 غرام من المخدرات من نوع القنب الهندي، واتضح وجود حفل دون ترخيص وعلى إثر ذلك تم تحويل 27 شخصا من الجنسين أنجزت في حقهم ملفات قضائية عن قضية إقامة حفل دون ترخيص وتعريض الصحة العمومية للخطر، ومخالفة إجراءات الحجر الصحي .