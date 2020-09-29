أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد الحميد حمداني، أن تقليص واردات بذور البطاطا والرفع من إنتاجها محليا من أهم الأهداف التي تضمنتها ورقة طريق القطاع، فضلا عن ترشيد النفقات العمومية وتعزيز الأمن الغذائي.

وأضاف حمداني ـ حسب بيان الوزارة ـ أن تجسيد الأهداف المسطرة لن يتأتى إلا بمساهمة المهنيين وكل الفاعلين في الشعبة، مشيرا إلى الدفعة القوية التي عرفتها هذه الأخيرة في السنوات الأخيرة من ارتفاع في الإنتاج والإنتاجية بعدما كانت الجزائر تستورد مادة البطاطا من الخارج قبل عشر سنوات الماضية.

كما أكد الأهمية التي تكتسيها حلقة إنتاج البذور في سلسلة شعبة البطاطا وآثار ذلك على الأمن الغذائي و الاقتصاد الوطني ككل، منوها بالإمكانيات المادية والتقنية والبشرية التي تملكها هذه الشعبة الإستراتيجية.