أسعفت مصالح الحماية المدنية بولاية تبسة اليوم الثلاثاء عائلة متكونة من خمسة أفراد اختنقوا بغاز أحادي أكسيد الكربون بمنزلهم الواقع بحي 500 مسكن "باديجاك".

وأفاد بيان لذات المصالح اليوم أن الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة ووحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين، تدخلت اليوم الثلاثاء، لأجل إسعاف وتحويل عائلة متكونة من خمسة أفراد أعمارهم تتراوح بين 04 و 57 سنة، مصابين ببداية اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون .

وأضاف ذات المصدر أن الغاز كان ينبعث من سخان الماء بشقة الضحايا الواقعة بعمارة بحي 500 سكن باديجاك، وقد تم إسعافهم وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بالجرف بتبسة.