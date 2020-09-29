أقدم، صباح اليوم الثلاثاء، العشرات من المواطنين المقصين من الاستفادة من قوائم السكنات الاجتماعية على التجمهر، وكذا الاعتصام السلمي أمام مقر بلدية منصورة الواقعة جنوب مستغانم احتجاجا منهم على ما وصفوه بضرورة النظر في عملية توزيع السكنات الاجتماعية بطريقة عادلة، المقدرة بـ 140 سكن اجتماعي.

مؤكدين بأن هنالك العديد من الأشخاص يتخبطون في أوضاع جد مزرية إلا أنهم لم يستفيدوا من السكنات الاجتماعية.



كما أعربوا عن خيبة أملهم لما حملته القائمة الاسمية لبعض المستفيدين الذين لا يستحقون السكن.

من جهة أخرى قام رئيس الدائرة باستقبال بعض المقصين من هذه القائمة واعدا إياهم بالنظر في كل الطعون التي سيتم استلامها في آجالها المحددة.