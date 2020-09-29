أعلنت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، أنه تم تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية للمتعاملين الاقتصاديين لسنة 2019 إلى غاية 30 نوفمبر 2020.

وأفادت الوزارة في بيان لها، أنه "أعلمت كافة المتعاملين الاقتصاديين المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية للسنة المالية 2019، أنه تبعا لقرار وزير التجارة، كمال رزيق، قد تم تمديد آجال إيداع الحسابات الاجتماعية لسنة 2019، إلى غاية تاريخ 30 نوفمبر "2020.

وفي هذا الصدد، أوضحت الوزارة، "أن الشركات التي تقوم بإيداع الحسابات الاجتماعية، لن تتعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجاري العمل به لاسيما التسجيل في البطاقة الوطنية للغشاشين".