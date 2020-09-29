يشارك وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، غذا الأربعاء في لقاء جزائري- بريطاني حول الاستثمار والتجارة عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

وسيشارك أيضا في هذا اللقاء، الذي سيقام تحت شعار " الجزائر والمملكة المتحدة : التجارة والاستثمار حاليا و مرحلة ما بعد كوفيد-19"، المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني مكلف بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع الجزائر، اللورد ريشارد ريسبي، إلى جانب وزير الدولة المكلف بالاستثمار لدى وزارة التجارة الدولية البريطانية اللورد جيرالد إدغار غريمستون، يضيف نفس المصدر.

كما سيشارك في الاجتماع ممثلوعدة دوائر وزارية جزائرية على غرار التجارة، الفلاحة، الصناعة الصيدلانية والمؤسسات المصغرة بالإضافة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، مجمع سونلغاز، ومسؤولي بعض منظمات أرباب العمل.

ويهدف هذا الحدث، المنظم من طرف مجلس الأعمال الجزائري البريطاني، إلى إعطاء لمحة حول خارطة الطريق الحالية ومرحلة ما بعد كوفيد-19 للعلاقات الاقتصادية الجزائرية-البريطانية بهدف تعزيز الشراكة بين البلدين وعرض فرص الاستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر في قطاعات تكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة، الصحة، الطاقات المتجددة، التربية والفلاحة، يضيف ذات المصدر.