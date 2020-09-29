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لعرابة يوقع لموسمين مع أولمبي المدية

رياضة
29 سبتمبر 2020 () - ع.طهاري
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التحق اليوم لعرابة نعاس مدافع مولودية بجاية سابقا إلى تعداد اللاعبين الجدد الذين قرروا تقمص ألوان أولمبي المدية. 

وحسب مصادرنا، فإن لعرابة الذي وقع لموسمين كان باقتراح من المدرب شريف حجار الذي يعرف إمكانيات المدافع الأيمن الذي سيتنافس على هذا المنصب مع ربيعي الذي تقرر الاحتفاظ به. 

ومن جهة أخرى توصلت إدارة الأولمبي إلى اتفاق مع كل من كموخ ومدان وتم التجديد لهما، فيما لا زالت المفاوضات جارية مع ثلاثة لاعبين جدد للالتحاق بتحضيرات الفريق قبل التنقل إلى تيكجدة الجمعة المقبل للدخول في تربص مغلق.

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