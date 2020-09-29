بلحيمر يدعو الى التأكد من مصادر المعلومة الاقتصادية
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر اليوم الثلاثاء في بيان أن وسائل الاعلام مدعوة الى التأكد من موثوقية المصادر في معالجة "المعلومة الاقتصادية و المالية لاسيما خلال هذه الأزمة الصحية".
في هذا الصدد، أوضح وزير الاتصال أن المعلومة الاقتصادية و المالية لاسيما في فترة الأزمة الصحية "تكتسي طابعا حاسما و حساسا" يستدعي "معالجة خاصة" من خلال السهر على التأكد من "موثوقية المصدر".
و جاء في نفس البيان أنه "تقع على عاتق وسائل الاعلام التي تعتبر حاملا للمعلومة الاقتصادية و المالية و الاجتماعية، مسؤولية خاصة من خلال السهر على التأكد من موثوقية مصدر المعلومة وصحتها و كذا كفاءاتها و وضعها الذي يؤهلها للتعبير".
و عليه، دعا بلحيمر وسائل الاعلام الى "التوجه خاصة للمصالح المختصة على مستوى وزارات المالية و الصناعة و التجارة و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، كل في مجال تخصصه"، مضيفا أنه " خارج هؤلاء المزودين بالإحصائيات،
لا يوجد أي مصدر أخر مرخص أو مؤهل لتقديم هذا النوع من المعلومات".