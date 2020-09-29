أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، البروفيسور عمار بلحيمر اليوم الثلاثاء في بيان أن وسائل الاعلام مدعوة الى التأكد من موثوقية المصادر في معالجة "المعلومة الاقتصادية و المالية لاسيما خلال هذه الأزمة الصحية".

في هذا الصدد، أوضح وزير الاتصال أن المعلومة الاقتصادية و المالية لاسيما في فترة الأزمة الصحية "تكتسي طابعا حاسما و حساسا" يستدعي "معالجة خاصة" من خلال السهر على التأكد من "موثوقية المصدر".

و جاء في نفس البيان أنه "تقع على عاتق وسائل الاعلام التي تعتبر حاملا للمعلومة الاقتصادية و المالية و الاجتماعية، مسؤولية خاصة من خلال السهر على التأكد من موثوقية مصدر المعلومة وصحتها و كذا كفاءاتها و وضعها الذي يؤهلها للتعبير".

و عليه، دعا بلحيمر وسائل الاعلام الى "التوجه خاصة للمصالح المختصة على مستوى وزارات المالية و الصناعة و التجارة و المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي، كل في مجال تخصصه"، مضيفا أنه " خارج هؤلاء المزودين بالإحصائيات،

لا يوجد أي مصدر أخر مرخص أو مؤهل لتقديم هذا النوع من المعلومات".