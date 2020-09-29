ذكر تقرير صحفي فرنسي، أن نادي أوليمبيك ليون مهتم بالتعاقد مع الجزائري إسلام سليماني لاعب فريق ليستر سيتي الإنجليزي.

وحسب المعلومات الواردة من صحيفة "فرانس فوتبول" فإن التوجه إلى خيار التعاقد مع سليماني ربما يتم، لو رحل ممفيس ديباي أو موسى ديمبيلي.

وأشار التقرير أن اللاعب يحظى أيضاً بإهتمام موناكو الذي لعب له في الموسم الماضي على سبيل الإعارة، وأظهر مستوى مميز.

وهناك خيارات أخرى أمام سليماني البالغ من العمر 31 عاماً، مثل الإنتقال إلى نادي ستاد رين، أو نادي فيورنتينا الإيطالي.