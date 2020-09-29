كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
تم تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 7 حالات وفاة، بينما تماثل 101 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر : 5.763 (39)
البليدة : 4.142 (9)
وهران : 3.960 (11)
سطيف : 3.227 (0)
باتنة : 1.869 (9)
بجاية : 1.842 (13)
قسنطينة : 1.655 (2)
عنابة : 1.476 (0)
تيبازة : 1.409 (3)
تلمسان : 1.334 (6)
المسيلة : 1.310 (3)
البويرة : 1.307 (7)
بسكرة : 1.278 (2)
ورقلة : 1.271 (5)
تيزي وزو : 1.258 (13)
الجلفة : 1.198 (2)
الوادي : 1.103 (0)
جيجل : 1.060 (7)
بومرداس : 1.046 (3)
تبسة : 959 (5)
تيارت : 948 (1)
المدية : 789 (2)
عين الدفلى : 774 (0)
مستغانم : 758 (1)
أم البواقي : 728 (3)
الأغواط : 697 (1)
سكيكدة : 690 (0)
عين تموشنت : 681 (2)
أدرار : 643 (2)
خنشلة : 594 (0)
قالمة : 531 (1)
غرداية : 437 (0)
تيسمسيلت : 431 (0)
سوق أهراس : 429 (1)
برج بوعريريج : 422 (0)
سيدي بلعباس : 420 (1)
ميلة : 416 (0)
بشار : 348 (0)
مـعـسـكـر : 331 (0)
الطارف : 280 (0)
نعامة : 263 (0)
الشلف : 263 (1)
البيض : 232 (0)
غليزان : 210 (0)
تندوف : 204 (0)
تمنراست : 202 (0)
إليزي : 135 (0)
سعيدة : 72 (0)