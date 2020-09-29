تم تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 7 حالات وفاة، بينما تماثل 101 مريضا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر : 5.763 (39)

البليدة : 4.142 (9)

وهران : 3.960 (11)

سطيف : 3.227 (0)

باتنة : 1.869 (9)

بجاية : 1.842 (13)

قسنطينة : 1.655 (2)

عنابة : 1.476 (0)

تيبازة : 1.409 (3)

تلمسان : 1.334 (6)

المسيلة : 1.310 (3)

البويرة : 1.307 (7)

بسكرة : 1.278 (2)

ورقلة : 1.271 (5)

تيزي وزو : 1.258 (13)

الجلفة : 1.198 (2)

الوادي : 1.103 (0)

جيجل : 1.060 (7)

بومرداس : 1.046 (3)

تبسة : 959 (5)

تيارت : 948 (1)

المدية : 789 (2)

عين الدفلى : 774 (0)

مستغانم : 758 (1)

أم البواقي : 728 (3)

الأغواط : 697 (1)

سكيكدة : 690 (0)

عين تموشنت : 681 (2)

أدرار : 643 (2)

خنشلة : 594 (0)

قالمة : 531 (1)

غرداية : 437 (0)

تيسمسيلت : 431 (0)

سوق أهراس : 429 (1)

برج بوعريريج : 422 (0)

سيدي بلعباس : 420 (1)

ميلة : 416 (0)

بشار : 348 (0)

مـعـسـكـر : 331 (0)

الطارف : 280 (0)

نعامة : 263 (0)

الشلف : 263 (1)

البيض : 232 (0)

غليزان : 210 (0)

تندوف : 204 (0)

تمنراست : 202 (0)

إليزي : 135 (0)

سعيدة : 72 (0)