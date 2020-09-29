كورونا : توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
29 سبتمبر 2020 () - س.أ
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تم تسجيل 157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 7 حالات وفاة، بينما   تماثل 101 مريضا للشفاء خلال الـ24  ساعة الماضية.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي : 

الجزائر : 5.763         (39)

البليدة : 4.142           (9)

وهران :  3.960         (11)

سطيف : 3.227         (0)

باتنة :   1.869          (9)

بجاية : 1.842          (13)

قسنطينة :   1.655      (2)

عنابة : 1.476           (0)

تيبازة :   1.409         (3)

تلمسان :  1.334        (6)

المسيلة :   1.310        (3)

البويرة :  1.307       (7)

بسكرة :  1.278        (2)

ورقلة : 1.271          (5)

تيزي وزو : 1.258        (13)

الجلفة :   1.198         (2)

الوادي :   1.103        (0)

جيجل :   1.060         (7)

بومرداس :   1.046       (3)

تبسة :  959              (5)

تيارت :   948           (1)

المدية :    789          (2)

عين الدفلى : 774        (0)

مستغانم :   758         (1)

أم البواقي :  728        (3)

الأغواط :   697        (1)

سكيكدة :  690         (0)

عين تموشنت : 681       (2)

أدرار :  643      (2)

خنشلة :  594     (0)

قالمة :  531     (1)

غرداية :  437     (0)

تيسمسيلت :   431     (0)

سوق أهراس :  429     (1)

برج بوعريريج :  422    (0)

سيدي بلعباس :  420     (1)

ميلة :  416            (0)

بشار :   348        (0)

مـعـسـكـر :  331         (0)

الطارف :  280        (0)

نعامة : 263      (0)

الشلف :  263      (1)

البيض :  232       (0)

غليزان :  210       (0)

تندوف :   204       (0)

تمنراست :   202    (0)

إليزي :  135       (0)

سعيدة :  72         (0)

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كورونا

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