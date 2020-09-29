أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سكيكدة اليوم الثلاثاء بإيداع صاحب مصنع لإنتاج مادة "الديليون" يقع ببلدية حمادي كرومة (جنوب سكيكدة) رهن الحبس بتهمة تهريب مادة المازوت إلى الخارج حسب ما علم من مصدر قضائي.

و أوضح ذات المصدر بأن المعني توبع بجناية "تهريب الوقود الماس بالاقتصاد الوطني و حيازة مخازن معدة للتهريب" مفيدا بأن المتهم كان يقوم بشراء كميات كبيرة من المازوت من شركة نفطال على أساس استعمالها لإنتاج مادة الديليون إلا أنه كان يقوم بتهريب هذا المازوت في حاويات إلى بعض دول الجوار المعروفة بغلاء هذه المادة عندها و ذلك على أساس أنه مادة الديليون .

كما أفاد ذات المصدر بأنه لدى إجراء خبرة على الشحنة الأخيرة التي كان سيصدرها منذ حوالي شهر و نصف على مستوى ميناء سكيكدة و المقدرة بـ40 حاوية تبين أنها محملة بما يفوق عن 20 ألف طن من المازوت و ليس مادة الديليون، كما تم التصريح به فيما قبل.

للإشارة كان وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة قد التمس أيضا الإيداع رهن الحبس لهذا المتهم.