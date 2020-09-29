لقي شخص حتفه مساء اليوم في حادث مرور تمثل في اصطدام سيارة بدراجة هوائية وقع بالطريق الوطني رقم 127 باقليم بلدية الهاشمية ب 18 كلم جنوب مقر ولاية البويرة.

وحسب الملازم الاول عبدات يوسف المكلف بالاعلام على مستوى مديرية الحماية لولاية البويرة" على الساعة 18:18 تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية الهاشمية من أجل حادث مرور على مستوى الطريق الولائي رقم 127 المكان المسمى المحڤن الحادث يتمثل في اصطدام بين سيارة و دراجة هوائية خلف هذا الحادث متوفي واحد في عين المكان كان على متن الدراجة.