أعلنت الحكومة الكويتية ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح أميراً للبلاد، خلفاً لأخيه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي توفي الثلاثاء. فيما أعلنت خمس دول الحداد على الأمير الراحل.



وينص الدستور الكويتي على أن ولي العهد يصبح بشكل تلقائي أميراً للبلاد، ويتولى السلطة بعد أداء اليمين في البرلمان.



وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد ناصر الصالح عقب اجتماع للمجلس: "عملاً بإعمال الدستور بشأن أحكام توارث الإمارة، فإن مجلس الوزراء ينادى الشيخ نواف الأحمد أميراً لدولة الكويت. تعلن دولة الكويت الحداد الرسمي لمدة أربعين يوماً".